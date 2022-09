Christopher (Les Ch'tis) célibataire : il a rompu avec Fauve, elle avait pourtant prévenu...

Après huit ans d'absence, Christopher a fait son grand retour à la télévision en 2022. L'ancien candidat emblématique des Ch'tis de W9 a ainsi intégré le casting des Apprentis aventuriers avant de rejoindre l'aventure des Cinquante. Retrouver le charmant brun "motivé de la tête aux pieds" a mis en joie bon nombre de téléspectateurs... et a quelque peu embêté Fauve, celle avec qui il partageait sa vie. Ce pourrait d'ailleurs être la raison pour laquelle ils se sont séparés.

En mai dernier, en exclusivité pour Purepeople.com, Christopher révélait être en couple avec sa belle depuis plus de sept ans. Aujourd'hui, tout est fini entre eux. En effet, c'est via une vidéo YouTube publiée par le candidat de télé-réalité Bastos, de son vrai nom Bastien Grimal, que la nouvelle est annoncée. Interrogé par son camarade sur sa situation amoureuse, l'ex-compagnon de Kelly Helard s'exprime : "Non je ne suis pas en couple et je ne suis pas pudique en plus !" Il n'y a donc plus de doute sur la question : Christopher et Fauve, c'est désormais de l'histoire ancienne. Pour l'heure, il n'a pas donné d'autres informations sur le sujet et les raisons de cette rupture n'ont pas non plus été évoquées par le principal intéressé.

Et pourtant, certains l'avaient vu venir. En effet, à l'antenne des Cinquante, Christopher n'a pas caché pouvoir succomber au charme de deux candidates : Maeva Ghennam et Mélanie Dedigama. D'autre part, Fauve avait prévenu son cher et tendre... "Ça se passe bien. Il y a des hauts et bas. Pour l'instant, c'est un peu compliqué parce qu'elle n'est pas tellement d'accord avec mon retour à la télé. Du coup c'est un petit peu tendu. Mais ça va se calmer après un bon petit resto !", nous avait alors confié Christopher. Il semblerait que sa participation à deux émissions de télé-réalité en seulement quelques semaines ait bouleversé l'équilibre du couple. D'autant plus que la belle semblait discrète, loin du monde médiatisé du petit écran. "Je préfère la préserver", avait même assuré le candidat. Mission annulée visiblement...