Chucky : Que devient Alex Vincent, l'enfant prodige des films d'horreur ?

Une série Chucky prochainement sur SYFY

Si comme lui, vous avez des envies de frissons passés, vous devriez être ravis. La chaîne SYFY a annoncé la sortie d'une série Chucky cette année, une nouvelle histoire qui promet de revenir sur les sombres racines de l'histoire. Les premiers noms du cast sont sortis et on vous le donne en mille : Alex Vincent sera de la partie, tout comme Fiona Dourif, qui incarne Nica Pierce à ses côtés depuis 2013 et Christine Elise McCarthy - héroïne de La Poupée de sang, mais aussi Emily Valentine dans la série Beverly Hills 90210. Le comédien de 40 ans a, par ailleurs, annoncé de gros projets sur ses réseaux et a promis qu'il allait passer un "été mortel", signe que le tournage des nouvelles aventures de Chucky suit son cours. Il n'y a donc pas d'âge pour jouer à la poupée...

Yohann Turi