Ciara, enceinte : en bikini, elle dévoile son ventre de plus en plus rond

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont privées de sortie ! Elles communiquent avec le monde extérieur grâce aux réseaux sociaux. Ciara permet à ses followers de suivre l'évolution de sa grossesse et leur montre son ventre de plus en plus rond.

Ciara compte plus de 25 millions d'abonnés sur Instagram. 25 millions d'internautes à qui elle a annoncé sa grossesse au mois de janvier et avec qui elle partage son quotidien en confinement. Dimanche 17 mai 2020, la chanteuse enceinte a publié de nouveaux clichés. Elle pose à l'extérieur de sa maison, par un après-midi ensoleillé.

Vêtue d'un bikini noir, chapeau sur la tête et lunettes de soleil sur le nez, Ciara attire l'attention de ses followers sur son ventre. "La bosse fait un bond", écrit-elle en légende de son diaporama.