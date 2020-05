Ciara, enceinte : moquée par son mari qui la grille en plein selfie !

Confinées, privées de leur liberté de mouvement, les stars communiquent avec le monde extérieur grâce aux réseaux sociaux. Ciara permet à ses followers de suivre l'avancée de sa grossesse grâce à des selfies ensoleillés. Son mari, Russell Wilson, l'a prise sur le fait et la taquine.

Ciara compte plus de 25 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a publié de nouvelles photos ce lundi 26 mai 2020. La chanteuse de 34 ans et future maman d'un troisième enfant a profité d'un après-midi ensoleillé pour prendre de nouveaux selfies, montrant son ventre rond proéminent, annonciateur d'une naissance prochaine. Son mari Russell Wilson l'a discrètement filmée pendant ce shooting improvisé, dans le jardin de leur maison.

"Regardez ce qu'elle fait. Elle est assise sur cette chaise, une belle chaise chère, pour commencer, et elle est là, enceinte et tout, en train de se prendre en photo. Et elle ne sait même pas que je suis là", explique le joueur de football américain dans une vidéo qu'il a également publiée lundi 26 mai. Ciara, qui cherchait un bon angle pour sa photo, a fini par se rendre compte de sa présence et a éclaté de rire.