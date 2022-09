Cindy Fabre annonce être séparée de son compagnon de longue date et père de son fils !

La grande annonce est tombée fin août 2022. Dix-sept ans après avoir hérité de la couronne de Miss France 2005, Cindy Fabre prend du galon. La jolie brune de 36 ans remplace ainsi Sylvie Tellier à la direction du célèbre concours – tandis qu'Alexia Laroche-Joubert en reste la présidente. Une jolie consécration pour la reine de beauté ! En interview pour nos confrères du magazine Ici Paris actuellement en kiosque, elle se livre sur cette nouvelle expérience. Mais ce n'est pas tout : Cindy Fabre en profite pour évoquer sa vie privée auprès de son fils Elio... et c'est tout ! La belle annonce ainsi avoir rompu avec son compagnon de longue date.

Le 1er septembre 2022, bon nombre d'écoliers faisaient leur rentrée. C'est le cas du jeune Elio, né des amours de Cindy Fabre et un certain Jean-Marc. "Elio vient d'entrer en CM2. Il adore l'école et a franchi le portail sans même m'adresser un regard (rires). C'est un garçon de 9 ans très gentil et jovial. Quel bonheur de l'avoir à mes côtés", se réjouit la jeune maman, visiblement comblée. Mais qu'en est-il du père de son fils ? Eh bien, il suit son propre chemin désormais. "Je suis séparée de son papa et nous en avons la garde partagée", révèle la jolie brune sans toutefois évoquer sa vie amoureuse actuelle. Une nouvelle qu'elle vient de partager, mais dont certains se doutaient. Sur les réseaux sociaux, très peu de traces de Jean-Marc, alors même que Cindy Fabre poste sans limite de douces photos complices avec le jeune Elio.

Aujourd'hui, la jeune trentenaire est concentrée sur bien autre chose : son nouveau rôle de directrice du comité Miss France. "Je suis agréablement surprise et très enthousiasme à l'idée de relever ce nouveau défi. A vrai dire, je n'ai pas candidaté. Ce poste est venu naturellement à moi car, depuis 2005, je suis restée dans l'univers du concours, indique-t-elle. J'ai tenu des délégations régionales, travaillé dans l'événementiel pour accompagner des municipalités et proposé chaque année de nouveaux concepts pour faire évoluer la marque." Finalement, ce n'est que la consécration d'un travail de longue haleine !