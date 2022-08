Cindy Fabre en couple avec Jean-Marc et maman d'Elio : rares photos avec les hommes de sa vie

Après de longues années à la tête de la société Miss France et alors que des rumeurs circulaient depuis plusieurs semaines, Sylvie Tellier tire sa révérence. En effet, mardi 30 août 2022, la jolie blonde élue Miss France 2022, a annoncé son départ. Sa remplaçante est loin d'être une inconnue, puisqu'elle est elle aussi une reine de beauté. Il s'agit de Cindy Fabre, Miss France 2005. "Alexia Laroche-Joubert assure seule les fonctions de présidente et de directrice générale de la société Miss France et a choisi Cindy Fabre pour l'aider. Elle m'a proposé de garder un rôle de conseil à leurs côtés jusqu'en décembre, ce que j'ai accepté, car il était important pour moi d'accompagner nos partenaires jusqu'à l'élection", indique alors Sylvie Tellier auprès de nos confrères de TV Mag. C'est donc une nouvelle vie qui s'offre à Cindy Fabre, au quotidien déjà bien chargé.

A l'époque de son élection, la jolie brune était mannequin. Aujourd'hui, elle se présente en biographie sur son compte Instagram comme "chef de projets et associée EMA Events", une agence de conseils en événementiel et production. Ce n'est pas tout : Cindy Fabre est "passionnée par les rallyes auto et la pâtisserie" mais aussi maman à temps plein d'un "Crazy Bibou". Un surnom tout mignon donné à son fils Elio, qui fêtera son dixième anniversaire en novembre prochain. Sur les réseaux sociaux, elle partage de temps à autre quelques clichés mère-fils pour le plus grand bonheur de ses followers, tous fans de l'adorable bouille du jeune homme qui affiche les mêmes fossettes que sa maman.