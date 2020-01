Cindy (Koh Lanta) -7 kilos en un mois : son challenge régime pour le mariage

Cindy Poumeyrol a beau avoir prolongé son congé maternité pour s'occuper de sa fille Alba, elle ne se laisse pas aller pour autant. Bien au contraire, elle a un programme très chargé, notamment en raison de son mariage avec Thomas à venir. En effet, en février prochain, l'ancienne finaliste de Koh Lanta concrétisera son amour pour son compagnon avec qui elle file le parfait amour depuis trois ans. Mais avant de se diriger vers l'autel, Cindy doit s'assurer d'être la plus belle.

Pour ce faire, elle aimerait encore se délester de quelques kilos de grossesse, trois mois après son accouchement. Lors d'une session questions-réponses sur Instagram, la jolie blonde de 32 ans a indiqué vouloir perdre 7 kilos pour le jour J. "Je pèse actuellement 67 kg. Objectif : descendre en dessous des 60 kg avant le mariage. Un mois pour y arriver, j'y crois !" Ainsi, elle avoue avoir entamé un régime au début du mois de janvier. Une résolution qui n'est pas une mince affaire pour cette maman gourmande. "Il faut savoir que je mange très mal habituellement. Je suis addict aux pâtes et au chocolat... J'en mange tous les jours", reconnaît-elle avant de révéler sa routine pour retrouver sa ligne. "Donc pendant mes périodes régime, je mange beaucoup de légumes (haricots verts surtout) et j'arrête le chocolat, je bois du lait végétal, beaucoup d'eau, je consomme des fruits au goûter... Et puis très important, une activité physique ! Je fais beaucoup de sport et des massages palper-rouler tous les soirs."

Pas sûr toutefois qu'elle ait réussi à suivre ses règles imposées lors de son enterrement de vie de jeune fille. Cindy Poumeyrol s'est fait embarquer par ses copines en Suisse où elle a pu renouer avec sa passion : le chocolat. En outre, le programme était consacré à des balades en ski, des soirées pyjamas et à relever des défis. Cindy n'a d'ailleurs pas hésité à poser topless dans la neige. "Un evjf de folie, les meilleures amies du monde ! Tellement heureuse de les avoir toutes dans ma vie. J'ai découvert la Suisse il y a huit ans, et j'avais eu un coup de coeur pour les paysages, le lac Léman, le chocolat et le fromage, vraiment gâtée de pouvoir enterrer ma vie de jeune fille ici. Merci", a-t-elle inscrit, émue, une fois de retour chez elle. Désormais, en route vers le mariage !