Cindy (Koh-Lanta), fiancée, fête son enterrement de vie de jeune fille

Cindy Poumeyrol, finaliste de Koh-Lanta 2019 est fiancée et le mariage approche rapidement. La jeune femme a donc eu droit à son enterrement de vie de jeune fille, organisé par ses copines, en Suisse. Sur son compte Instagram, elle a partagé des photos et vidéos pour le plus grand plaisir de ses 127 000 abonnés.

Cindy a eu droit à de grands moments durant son séjour, entre soirées alcoolisées, découvertes de plusieurs spécialités locales comme le chocolat ou le fromage, des chorégraphies endiablées sur la piste de danse ou encore des gages ! Ainsi, elle a notamment posé en pantalon et le buste nu dans la neige, des skis devant ses seins, pour recouvrir le mot fiancée. Une photo prise à Villars-sur-Ollon, une petite commune dans l'Ouest de la Suisse. Elle est également passée par la ville de Broc et par Genève, pour faire la fête au Baroque Club.

"Un evjf de folie, les meilleures amies du monde ! Tellement heureuse de les avoir toutes dans ma vie. J'ai découvert la Suisse il y a 8 ans, et j'avais eu un coup de coeur pour les paysages, le lac léman, le chocolat et le fromage vraiment gâtée de pouvoir enterrer ma vie de jeune fille ici. Merci. Concernant nos pulls, ils ont été faits par @wearetshirtcorner et je suis trop trop fan. Sissi se marie... mais avec lui #bridetobe #evjf #suisse #cailler", a-t-elle écrit en légende d'un diapo.

Cindy, qui a laissé sa fille le temps de son séjour, doit se marier dans les semaines à venir avec son amoureux Thomas. Le mariage est prévu pour la mi-février. "On voulait un mariage original, donc on a décidé de faire un mariage d'hiver", déclarait Cindy à Purepeople avant de dévoiler que la cérémonie aurait lieu à Saint-Émilion, dans le Sud-Ouest de la France.