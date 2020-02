Cindy (Koh-Lanta) en lune de miel : photo acrobatique au lit avec Thomas

Jeunes mariés depuis le 15 février dernier, Cindy et Thomas célèbrent pleinement leur amour à l'occasion de leur incroyable lune de miel. Après avoir posé leurs bagages en Afrique du Sud le temps de s'adonner à quelques safaris en pleine nature, c'est désormais au beau milieu de l'île Maurice qu'ils se trouvent. Cette fois-ci, fini les randonnées et autres parcours sportifs et place au farniente. Nichés dans un hôtel paradisiaque avec une vue à couper le souffle, l'ancienne finaliste de Koh-Lanta et son époux sont véritablement sur un petit nuage.

Mais à en croire le dernier post Instagram de la jolie blonde, c'est au lit qu'ils en profitent le plus. En effet, les amoureux semblent apprécier l'exercice de la gym acrobatique ! Sur l'image, Thomas est allongé sur le lit et soutient sans difficulté apparente avec ses jambes sa belle, laquelle parvient à se soulever tout en lui offrant un doux baiser sur la bouche. "Photo très simple prise sur l'instant", inscrit-elle avec humour en légende. Le cliché a rapidement impressionné, mais aussi amusé les internautes, qui ont commenté en masse. "Combien de prises avant d'y arriver ? Mais bravo !!", "Il est évident qu'on se retrouve toujours dans cette position en rentrant de la plage", "C'est tout kamasutra, ça", "Ça vous ressemble tellement !", lit-on.

Cindy et Thomas ont beau passer du bon temps loin de leur routine à Bordeaux, leur petite fille Ava est toujours dans leurs pensées. Il faut dire que les amoureux ont accueilli ce premier enfant il y a peu, soit le 19 octobre 2019 pour leur plus grand bonheur. Après son accouchement, Cindy était décidée à perdre tous ses kilos de grossesse. Et au vu de sa silhouette impeccable le jour du mariage, elle a réussi son pari haut la main !