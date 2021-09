Cindy (Koh Lanta) enceinte : la future maman révèle le sexe de son 2e bébé d'une drôle de manière...

Si certaines organisent des Gender Reveal hors de prix avec traiteurs de luxe, petits fours à la truffe et cadeaux Haute-Couture ce n'est certainement pas le cas de Cindy Poumeyrol. Beaucoup plus simple, l'ancienne finaliste de Koh Lanta a décidé de révéler le sexe de son deuxième enfant grâce à... de simples seaux d'eaux !

Une idée ingénieuse organisée avec sa gynécologue qui avait jusque-là gardé le secret et inscrit le sexe du bébé dans une enveloppe. "L'idée c'est que celui qui va recevoir le seau d'eau sur la tête bah si c'est moi ce sera une fille si c'est Thomas ce sera un garçon" explique la jolie blonde qui se dit déjà "surexcitée" à l'idée de savoir si elle attend une petite fille ou un petit garçon.

C'est finalement Cindy qui a pris le seau d'eau sur la tête, indiquant ainsi que le couple attend une deuxième petite fille après la naissance de leur aînée Alba née le 19 octobre 2019. "J'ai toujours trouvé que les gender reveal ça devenait too much ! Instagram et la quête du toujours plus... (...) L'heure de la révélation est arrivée ! Pas d'hélicoptère ni d'avion, ni même de fête extravagante, on a fait ça à notre façon, et franchement on a adoré ce moment et puis ça nous a rien coûté ! Pour info je rêvais fort fort fort d'avoir un p'tit mec", écrit l'ancienne candidate de Koh-Lanta et créatrice de la marque Maison Nicole.

"Félicitations Cindy !! Je suis heureuse pour vous", "Une petite soeur c'est que du bonheur", "Félicitations hahaha GRL PWR", "J'adore l'originalité comme toujours", "Je trouve aussi que ça devient too much.... C'était drôle comme ça", "Félicitations à vous ! Même si je sais que tu voulais un petit gars (et je comprends) ... je vous souhaite bcp de bonheur ! Et Alba sera une super grande soeur j'en suis sure" ont commenté plusieurs internautes sur Instagram. Toutes nos félicitations aux heureux parents !