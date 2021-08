Clémence Castel (Koh-Lanta) : Sa drôle de réponse, en image, à la pique de Karima

Clémence Castel, pas rancunière pour un sou, explique que cette nouvelle aventure a été difficile, puisque chaque candidat mérite hautement sa place et ne semble pas en vouloir à ses co-aventurières. "La chose qui a été la plus difficile à gérer a bien été de faire des choix pendant les conseils. Comment choisir, surtout après seulement 3 jours de survie ? (...) Je pense qu'il est important d'être indulgent et d'essayer de comprendre le choix de chaque candidat au lieu de le juger..."

Un beau rappel qui a été salué par ses collègues du jeu. En commentaires, on retrouve Cindy Poumeyrol et Alexandra Pornet, grande gagnante de la saison 2020. Elles félicitent toutes deux le fair-play de leur amie. "Tu me régales Clémence ! Bravo pour cette photo très drôle et surtout pour tes mots et ta sagesse... Koh-Lanta est un jeu ingrat et contre nature on ne vote pas pour des gens mais contre, sacrément cruel !", note Cindy. Alexandra, quant à elle, a partagé des emojis morts de rire.