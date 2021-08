Koh-Lanta All Stars 2021 - Laurent Maistret nu : "Ce n'était pas censé passer à la télévision..."

Mardi 24 août 2021, TF1 diffusait le premier épisode de Koh-Lanta, La Légende. Une édition All Stars très attendue à l'occasion des vingt ans du jeu de survie. Cette première soirée, toujours présentée par Denis Brogniart, a été marquée par les éliminations énigmatiques de Karima Najjarine et Ugo Latriche, le départ sur décision médicale de Freddy Boucher... et une scène de nu offerte par Laurent Maistret ! Le charmant brun au corps d'Apollon s'explique.

En story sur Instagram mercredi 25 août 2021, au cours d'une session questions/réponses avec ses plus de 125000 abonnés, l'aventurier emblématique de Koh-Lanta en dit un peu plus sur ce moment où il est apparu entièrement nu sur le camp, amusant ainsi la galerie. À la question de savoir pourquoi il avait fait tomber son caleçon, Laurent Maistret s'explique. "Parce que depuis Stars à nu, j'aime me mettre à nu pour la bonne cause", lance-t-il. Et d'ajouter : "Quand je m'ennuie, je fais n'importe quoi. Et aussi pour faire rire les autres."

Puis, alors qu'un internaute se demande s'il s'agissait là d'un pari, le grand gagnant de Danse avec les stars (saison 7 en 2014) avoue que cette séquence n'était pas destinée à être diffusée. "Ce n'était pas censé passer à la télévision. Des fois, on essaye de faire rire les caméramans", confie Laurent Maistret. Pas moyen de savoir si c'était mission réussie ou non, mais une chose est sûre : les réactions ont été nombreuses chez les téléspectateurs, qui ont partagé avec humour leur ressenti.