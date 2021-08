Laurent Maistret (Koh-Lanta) : Petite entorse à la loi avant le jeu, il avoue et s'explique

Koh-Lanta fête cette année son vingtième anniversaire. L'occasion pour ALP (société productrice du programme) et TF1 de mettre les petits plats dans les grands avec une nouvelle saison All Stars exceptionnelle. Les vingt aventuriers sélectionnés au casting sont "la crème de la crème" comme annoncé par Denis Brogniart. Parmi eux, Laurent Maistret, éliminé à l'épreuve des poteaux de la saison 11 en 2011 et vainqueur de La Nouvelle édition en 2014. Pour rien au monde il n'aurait raté ça, comme il le raconte à nos confrères de Télé Loisirs.

Freddy Boucher s'est entraîné durant 27 mois, Claude Dartois détient le record de victoires et est déjà une légende... Laurent Maistret n'avait d'autre choix que de se préparer lui aussi physiquement pour être au niveau et surtout espérer briller sur les épreuves. "On est validé pas si longtemps que ça avant le départ. Trois semaines. Donc c'est difficile de se préparer vraiment à fond. Mais pour ma part, je partais aux Jeux Olympiques : je faisais 4-5h d'entraînement par jour", lance-t-il.

Son "faux certificat" médical pour Koh-Lanta

Mais la préparation de cette nouvelle édition baptisée Koh-Lanta, La Légende a été marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 et de nouvelles restrictions à travers la France comme la fermeture des restaurants, de certains commerces jugés non-essentiels... à l'instar des salles de sport. "Mais c'était compliqué avec les salles de sport fermées, donc j'ai dû faire un faux certificat... [un certificat médical était obligatoire pour se rendre dans les salles de sport durant le confinement, ndlr]. Pour les 20 ans et pour ce All-Stars il y avait du niveau donc je ne pouvais pas partir comme ça", poursuit le sportif de 38 ans. Une petite entorse à la loi qu'il assume, en espérant que sa forme physique fasse la différence sur les épreuves.

Rappelons qu'en plus de Koh-Lanta, Laurent Maistret a participé à d'autres émissions de télé. En 2015, il a rejoint On n'est pas que des cobayes, émission de vulgarisation scientifique diffusée sur France 5 jusqu'à 2016, date d'arrêt du show. C'est d'ailleurs à ce moment, à l'automne 2016, qu'il participe à la septième saison de Danse avec les stars sur TF1. Avec sa partenaire Denitsa Ikonomova, il ressort grand gagnant de la compétition.