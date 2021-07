Clémence Castel en couple avec Marie : adorable portrait de famille avec les enfants de l'aventurière

Clémence Castel a assurément transmis son goût de l'aventure à ses deux petits garçons, Louis (8 ans) et Marin (5 ans), nés de sa relation passée avec l'ex-candidat de la Star Academy Mathieu Johann. Ses dernières stories Instagram ont fini de le prouver !

En effet, la double gagnante emblématique de Koh-Lanta (2005 et 2018) a posté ce lundi 26 juillet 2021 des photos et des vidéos de la fratrie en train de s'illustrer à l'accrobranche à la Base de Loisirs du Lac des Montagnès (Sud de la France). Une activité sensationnelle à laquelle a également participé Marie, la compagne de Clémence Castel. Pour la première fois d'ailleurs, les internautes ont pu découvrir une image de leur famille recomposée. L'aventurière et sa belle y encadrent les deux garçons après leurs efforts (voir diapo). "Family portrait", est-il commenté sans équivoque.

Avant de se rendre dans le Tarn, le quatuor a fait escale en Espagne pour apprécier un séjour de farniente et de baignades. Clémence Castel et Marie ne s'étaient alors pas privées pour partager un selfie d'amoureuses. Il faut dire que la figure de Koh-Lanta a déjà attendu deux longues années avant de faire son coming out et ainsi évoquer son amour pour Marie, qui "bouleversé [son] existence et [la] rend tellement heureuse aujourd'hui".

Une nouvelle histoire d'amour inattendue qui a tout l'air d'être acceptée par les enfants de Clémence Castel, ainsi que par son ex Mathieu Johann. Le producteur a même adressé un touchant message à celle qu'il a aimée le 14 juillet dernier. "Pour toi, pour eux, je te souhaite d'être heureuse. Ce bonheur et cet amour te vont bien. Merci de m'avoir offert les deux plus belles merveilles du monde", a-t-il écrit.