Clémence Castel (Koh-Lanta) en couple avec Marie : photos complices en bikini

Clémence Castel est une femme comblée. L'aventurière, qui compte trois participations et deux victoires (en 2005 et en 2018) dans Koh-Lanta, fait son retour dans le célèbre jeu de survie de TF1. Et lors de la diffusion, prévue dès mardi 24 août 2021 de cette édition All Stars baptisée La Légende, la belle sportive pourra compter sur le soutien sans faille de ses proches, notamment de sa compagne Marie. Depuis son coming out et l'annonce de son couple, Clémence Castel ne lâche plus sa douce...

Dimanche 22 août 2021, sur Instagram, elle a partagé deux nouvelles photos en amoureuses. Allongées sur le sable sur une plage de Bretagne, Clémence Castel et Marie, en bikini, affichent toutes les deux un teint hâlé et un large sourire. Des seflies qui témoignent de leur amour. "Une fin de vacances d'été remplie de soleil, de bonheur et de famille... Avant une rentrée pleine de projets... Et vous, vous avez prévu quoi pour les mois à venir ?", lance la belle en légende de ces clichés. Un post liké et commenté en à peine quelques heures. Les internautes sont nombreux à complimenter l'heureux couple.