Alexandra (Koh-Lanta) agressée par un fou furieux avec ses filles : "J'en tremble encore..."

La journée avait pourtant bien commencé. Très excitée à l'idée que la nouvelle saison All Stars de Koh-Lanta à laquelle elle participe soit lancée ce mardi soir, Alexandra Pornet a rapidement déchanté lorsqu'elle s'est retrouvée face à "un fou furieux". Depuis sa voiture, la gagnante de l'édition des 4 Terres (2020) s'est saisie de son compte Instagram pour raconter les faits en story, encore très chamboulée et des trémolos dans la voix.

"Je viens de me faire agresser avec ma mère, ma nièce et mes filles (Fafali 8 ans et Lana 3 ans, ndlr) par un fou furieux sur le parking du laboratoire de Cavignac. Je suis choquée, j'en tremble encore...", a-t-elle confié. Et d'ajouter : "On s'est fait insulter, agresser, menacer pour rien en plus, je sortais juste de la voiture, devant les enfants. Il s'est mis à hurler sur ma mère puis sur moi, en plus devant sa femme et ses enfants qui étaient dans sa voiture."

Alexandra Pornet a ensuite expliqué ne pas vouloir en rester là. "Franchement, je ne suis pas bien, je vais aller déposer une main courante ou porter plainte. J'ai pris sa plaque d'immatriculation donc ça ne va pas se passer comme ça. Je ne comprends pas qu'on puisse agresser les gens comme ça, en plus devant des enfants, les menacer, les insulter... Le respect il est où ? Je ne suis pas bien, je suis choquée, c'est tellement traumatisant", a-t-elle réussi à articuler malgré tout.

Et pour elle de conclure : "Merci à l'HP de Bordeaux de garder une place pour ce futur patient. Courage à sa femme et ses enfants..."