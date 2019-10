Cindy (Koh-Lanta) le visage défiguré : Nouvelles photos et détails de l'accident

Mercredi 9 octobre 2019, Cindy, finaliste de Koh-Lanta 2019, a partagé avec ses abonnés sur Instagram un des pires souvenirs de sa vie : le jour où un chien lui a mordu le visage. Résultat, cinquante points de suture et une hospitalisation. Quelques heures après cette révélation, la jolie blonde qui est sur le point d'accoucher de son premier enfant a livré les détails de ce drame et diffusé de nouvelles photos de son visage défiguré.

Le 15 mars 2018, Cindy avait une réunion pour une préparation au baptême chez une dame. A la fin de la séance, un petit apéro a été organisé. Amoureuse des animaux, l'aventurière s'est approché d'un cane corso pour jouer avec lui lorsque celui-ci l'a mordue au visage. "Sur le moment j'ai eu la peur de ma vie car je voyais le sang couler. Je me demandais même si j'avais toujours l'intégralité de mon visage. On m'a allongé, j'ai eu le réflexe d'allumer Snapchat en selfie pour me voir. J'avais un repas de famille juste après, tout le monde m'attendait et j'ai envoyé une photo", raconte-t-elle. Cindy qui était à ce moment-là dans les Landes a alors été transférée à Bordeaux pour subir une "opération en urgence dans la nuit". Anesthésiée localement, elle a "dégusté". Comme elle le précise ensuite, cet accident a eu lieu trois mois avant les castings de Koh-Lanta.

La jeune femme qui était surnommé Donatella - référence à Donatella Versace – a ensuite eu droit à sept mois de kiné avec massages et crèmes spéciales.

En plus de livrer les détails de ce drame, Cindy a dévoilé de nouvelles photos de son visage bouffi, défiguré et cicatrisé. Âmes sensibles s'abstenir. Son chéri et futur mari Thomas a bien sûr été à ses côtés tout au long de cette galère. Une belle preuve d'amour.