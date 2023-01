Cindy Poumeyrol enceinte et poussée à l'avortement par son mari Thomas : la grosse "crise" qu'ils ont traversée

C'est reparti pour un tour ! Cindy Poumeyrol va prochainement agrandir sa famille avec un troisième bébé. L'ancienne finaliste de Koh-Lanta est tombée une nouvelle fois enceinte au mois de décembre dernier, deux ans après la naissance de son aînée Alba et moins d'un an seulement après celle de sa petite Victoire. Et surprise, c'est une nouvelle fille qui va rejoindre le clan, pour son plus grand bonheur et celui de son mari Thomas Chenut. Mais au départ, les jeunes parents ont plutôt paniqué.

Et pour cause, cette grossesse n'était pas du tout attendue et ne survient pas au meilleur des moment. "C'était pas prévu et ça a été aussi une crise", a admis Cindy Poumeyrol au micro du podcast Les Locomotives. C'est surtout Thomas Chenut qui n'était pas très enclin à accueillir un troisième enfant aussi vite. "Mon compagnon ne voulait pas ce troisième enfant. Ça a été un accident. Je devais me faire poser le stérilet à la rentrée, il le savait. Fêtes de Bayonne... et il ne fait pas gaffe, je tombe enceinte. Vraiment, un accident, une grossesse", a-t-elle rapporté.

On dirait que tu as mis enceinte une femme d'un soir

Complètement pris par surprise, l'époux de Cindy Poumeyrol a alors tenté de la convaincre d'interrompre sa grossesse, terrifié à l'idée de ne pas réussir à tout gérer. D'autant qu'à ce moment-là, le couple était encore en plein dans les travaux de leur nouvelle maison, lesquels les ont plongés en difficulté financière. "Ça a été des discussions très lourdes et surtout qu'on était dans le mal aussi de notre rénovation. Il veut que j'avorte, je ne veux pas avorter", a confié la maman sans tabou. Et de continuer : "C'est plus fort que moi en fait (...) Je me suis toujours bien occupée des filles, moi, je mets ma carrière entre parenthèses. Je lui ai dit : 'non, tu ne peux pas me demander d'avorter. On dirait que tu as mis enceinte une femme d'un soir'. Et puis moi, dans mon schéma de vie, je me suis toujours projetée avec trois enfants".

Finalement, Thomas Chenut a eu besoin que sa moitié "le rassure" après qu'ils avaient traversé plusieurs épreuves. "Il m'a vue avec mes faiblesses en tant qu'entrepreneur, mes problèmes de gestion (avec sa marque de vêtements ndlr), la rénovation... Et puis l'envie aussi de me retrouver. Thomas, c'est vraiment l'homme de ma vie, mon pilier. Si j'arrive aujourd'hui à faire toutes ces choses, c'est toujours une épaule pour moi", lui a-t-elle reconnu. C'est ainsi plus soudés que jamais qu'ils se préparent à former une famille de cinq !