Cindy Poumeyrol en difficulté financière et "dépassée" : "J'ai des soucis pour payer mes impôts..."

Un beau projet mais un projet qui coûte très cher ! En 2021, Cindy Poumeyrol a annoncé se lancer dans des travaux de grande envergure. En effet, la maman d'Alba (2 ans) et Victoire (bientôt 1 an), qui est enceinte de sa troisième fille a acquis à ce moment-là avec son mari Thomas une vieille bâtisse dans la région de Bordeaux qui se trouvait en bien mauvais état. Le couple souhaitait en faire leur maison rêvée pour toute la famille. "Une belle longère qui date d'avant 1900 et qui n'a jamais été rénovée ! Au niveau des travaux c'est du lourd : Charpente à refaire, rénovation totale de l'intérieur où on veut un parfait mélange entre charme de l'ancien et contemporain. On prévoit de faire une extension pour créer un pool house, cuisine d'été, studio, une piscine, un espace garage et abri voitures", détaillait-elle au tout début du chantier.

Cindy Poumeyrol se rendait alors bien compte du temps que cela prendrait mais, en revanche, elle était moins préparée à l'idée de se retrouver en difficultés financières. "Un jour, j'ai eu un coup de coeur pour une vieille longère. Mais qui dit coup de coeur, dit que ce n'est pas raisonnable, et je le savais d'avance. C'est une longère qui coûtait déjà très chère à l'achat, il y avait tout à refaire, mais je m'étais dit : 'on se garde un budget conséquent pour la rénovation", a-t-elle confié pour le podcast Les Locomotives. Problème, son budget prévu n'a pas suffi et elle a même dû le doubler face aux travaux conséquents et à ses envies de splendeur.

On est dépassé par les événements

Alors forcément, cela a chamboulé les économies des amoureux. "Je ne veux pas faire pleurer les gens, mais c'est qu'à toutes les échelles, on a des soucis. J'ai des soucis pour payer mes impôts, des soucis pour finir de rénover ma maison, payer mes artisans... J'ai vu les choses en grand, c'est des très belles prestations, de très beaux matériaux, mais on est aussi dépassé par les événements", a avoué l'ex-finaliste de Koh-Lanta. Pour sortir la tête de l'eau, Cindy Poumeyrol explique alors devoir "vendre deux biens immobiliers" pour pouvoir payer ses artisans. "Je suis allée demander une rallonge de prix à la banque, on n'a pas eu ce qu'on voulait parce qu'on est au taquet" a-t-elle également précisé. Malgré une situation compliquée, la jolie blonde est parvenue à s'installer dans sa maison du bonheur à la fin de l'année 2022, où elle y a célébré son premier Noël avec les siens pour son plus grand plaisir.