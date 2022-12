Cindy Poumeyrol (Koh Lanta) enceinte de son 3e enfant, elle révèle le sexe du bébé !

Cindy Poumeyrol, bientôt de retour dans Koh-Lanta ?

A chaque fois qu'elle est tombée enceinte, Cindy Poumeyrol l'a annoncé, en ligne, de la même manière : en partageant une photographie sur laquelle son mari la porte. Mais plus la famille s'agrandit, plus ces séances photo deviennent périlleuse pour papa ! Cindy Poumeyrol a été révélée au grand public en participant, en 2019, à l'émission Koh-Lanta : La Guerre des Chefs. Elle était arrivée jusqu'en finale mais avait perdu les 100 000€, remportés par son adversaire. De retour en 2021 dans Koh-Lanta All Stars, elle tourne aujourd'hui dans un contexte différent puisqu'elle a rejoint l'équipe des Mamans et célèbres... ce qui devrait, pour toujours, l'empêcher de participer au show d'aventure. Enceinte de son troisième, la Bordelaise va sans doute avoir de nombreuses choses à raconter dans le programme. Avec, ou sans l'aval de notre Denis Brogniart national.