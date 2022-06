Cindy Poumeyrol très amincie après ses deux grossesses : elle dévoile un avant/après impressionnant

Au début de l'année 2022, Cindy Poumeyrol a donné naissance à son deuxième enfant. C'est encore une petite fille, prénommée Victoire, qui a pointé le bout de son nez suite à un accouchement express. Le bébé est arrivé deux ans après son aînée Alba. En si peu de temps, le corps de l'ex-aventurière de Koh-Lanta a forcément beaucoup changé. Si elle a d'abord eu du mal à prendre du temps pour elle et à se remettre en forme, la femme de Thomas a repris activement le sport il y a quelques semaines. Et force est de constater que ses efforts ont déjà porté leurs fruits.

Sur Instagram, ce mercredi 8 juin 2022, Cindy a partagé un avant/après très impressionnant pour parler de son chemin. "Photo 1 : Moi juste avant de tomber enceinte d'Alba. Photos 2-3 : Moi, maman de 2 merveilleuses petites filles", explique-t-elle en légende. Sur ces dernières, la jolie blonde précise qu'elle se trouvait alors en plein post-partum et avait beaucoup de mal avec son physique. "Après le fameux 'ce corps a donné la vie', 'ce sont les traces de l'amour'... je n'ai jamais été aussi mal dans mon corps, j'ai d'ailleurs beaucoup pleuré", a-t-elle avoué.

Une période difficile qu'elle a toutefois réussi à surmonter. Sur les dernières photos de sa publication, Cindy Poumeyrol apparaît très amincie et le ventre plat. Résultat de sa nouvelle hygiène de vie. "Photo 4-5 : moi la semaine dernière après reprise en main. Seulement 1 mois et demi après les photos 2-3", précise-t-elle. Et d'exprimer sa fierté d'en être arrivée là : "Première fois de ma vie que je suis patiente, pas dans l'excès. Je fais attention à mon alimentation mais je m'autorise aussi des gourmandises et quelques apéros. J'ai repris le sport et ça me fait un bien fou moralement même si j'arrive péniblement à me programmer 2 séances par semaine. J'ai appris récemment à faire partie de mes priorités. On a tendance à trop facilement s'oublier. Le mental sera votre meilleur allié."