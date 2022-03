Cindy Poumeyrol très énervée : elle recadre son mari Thomas, "pas si parfait que ça"

"Je suis énervée !!" Cindy Poumeyrol a partagé un coup de gueule en story Instagram vendredi 11 mars 2022. Un coup de gueule qui était destiné à son mari Thomas Chenut. L'ancienne finaliste de Koh-Lanta (2019) n'a pas apprécié que ce dernier ne mette pas entre parenthèses ses plans personnels pour s'occuper de leurs filles Alba (2 ans) et Victoire (3 mois), alors qu'elle avait grandement besoin d'un moment de détente.

"Je me faisais une joie d'aller me faire masser en début d'après-midi, c'était mon moment à moi sauf qu'entre temps la MAM (Maison d'Assistants Maternels, ndlr) nous annonce qu'elle est fermée, donc on a Alba à gérer. Et là, Thomas m'appelle pour me dire qu'on s'est mal compris et que ce midi il déjeune avec untel donc il ne sera pas rentré à temps pour s'occuper d'Alba. Moralité, je dois amener Victoire et Alba avec moi", a-t-elle expliqué, non sans agacement.

Cindy Poumeyrol a ensuite exprimé toute sa lassitude face à l'attitude de son époux : "Je trouve que c'est souvent la maman qui se sacrifie. Son déjeuner il aurait pu le reporter ou l'annuler. Comme si ça ne suffisait pas que j'allaite et que je gère toutes les nuits, que je garde Victoire tout le temps avec moi jusqu'en septembre, en espérant qu'on ait une place en crèche. Lui il continue ses petites activités tranquille. Là je suis vraiment énervée contre Thomas, il n'est pas si parfait que ça", a-t-elle déclaré. La jeune maman a même avoué commencer à "mal vivre ces déséquilibres et le côté égoïste de (son) mec !" Et de conclure avec un émoji en forme de doigt d'honneur adressé à son homme... Ambiance.

Après avoir reçu de nombreuses réactions de la part de ses abonnés, Cindy Poumeyrol a tout de même souhaité souligner que tout se passait bien dans son couple et qu'elle s'estimait même "chanceuse" d'avoir un mari comme Thomas qui "fait à manger, le ménage...". Mais il est important selon elle d'évoquer également les points plus négatifs. "Ça rassure aussi certaines parce qu'on a la même vie, les mêmes problématiques", estime-t-elle. Qu'on se rassure, Thomas a réussi à se rattraper le soir-même en organisant un petit dîner à sa femme.