Cindy Poumeyrol maman : grosse frayeur avec son nouveau-né et visite aux urgences

Le 20 janvier dernier, Cindy Poumeyrol a eu le grand plaisir d'accueillir son deuxième enfant. C'est encore une petite fille qui a rejoint son foyer, deux ans après la naissance de son aînée Alba. Le bambin a hérité d'un prénom tout symbolique choisi au dernier moment : Victoire. Mais alors que Cindy Poumeyrol prenait enfin ses marques chez elle avec sa famille au grand complet, un contre-temps de taille est survenu.

Ce mardi 8 février 2022, l'ancienne finaliste de Koh-Lanta (2019) a annoncé que la Covid-19 s'était invitée dans son foyer et avait touché tout le monde, même son très jeune bébé. "Attention à vos bébés ! Victoire a attrapé la Covid (fièvre, nez pris...). Ça va mieux, c'est derrière nous mais on a eu très peur ! Idem pour Alba sauf que elle, elle est plein gaz (les journées sont très longues à la maison)", a-t-elle écrit en story Instagram.`

La jolie blonde a ensuite donné quelques détails : "Juste deux mots par rapport à la Covid, moi je ne suis pas vaccinée parce qu'il y a eu la campagne de vaccination quand j'étais enceinte et je ne voulais pas me faire vacciner en étant enceinte donc je me suis dis que j'attendrais d'accoucher. J'ai attrapé le Covid mi-octobre donc sur mon dernier trimestre de grossesse et me suis dis, au moins je suis immunisée. Et là, trois mois et demi après, rebelote et grosse surprise, Victoire l'a chopé aussi".

Ça a été un gros coup de flippe

Face aux symptômes qui se sont déclarés chez le nouveau-né, Cindy Poumeyrol et son mari Thomas ont naturellement paniqué. "Elle ne faisait que dormir, j'étais obligée de la réveiller, elle était toute mollassonne, je n'étais vraiment pas sereine et dans la nuit, elle a eu de la fièvre, donc je suis allée aux urgences. Ils l'ont testée au nez, examen urinaire, sanguin... Ça a été un gros coup de flippe, surtout quand c'est tout bébé comme ça, ce n'est jamais agréable de leur faire passer des examens, en plus elle avait la peau marbrée donc ça peut être mauvais signe", a-t-elle relaté. Mais heureusement, plus de peur que de mal puisque Victoire semble se remettre doucement mais sûrement du virus. "Ils ont fait plusieurs examens complémentaires, mais à priori ce n'est que la Covid, et là elle est quasiment guérie, elle a encore le nez pris mais ça va."

Cindy Poumeyrol a conclu sa prise de parole en sensibilisant sa communauté sur les dangers de l'épidémie : "Soyez vigilants, ça touche vraiment tout le monde, les enfants, les bébés... Et même si vous l'avez eu il n'y a pas longtemps, vous pouvez le rechoper. Donc soyez prudents, protégez vous."