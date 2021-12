Cindy Poumeyrol : Son mari Thomas pose entièrement nu pour elle, photo très sexy

Il y a plus d'un an déjà, Cindy Poumeyrol a concrétisé l'un de ses rêves : celui de lancer sa marque de vêtements, baptisée Maison Nicole. L'ancienne finaliste de Koh-Lanta, qui a récemment été vue dans l'édition All Stars pour les 20 ans du programme, est très fière de ce projet et ne manque jamais une occasion d'en faire la promotion. Mardi 14 décembre 2021, Cindy a notamment décidé de mettre en avant une nouvelle pièce toute particulière puisqu'elle est dédiée aux femmes enceintes. Et qui d'autre pour jouer les mannequins que la jolie blonde elle-même, actuellement enceinte de son deuxième enfant.

Sur Instagram, Cindy Poumeyrol a donc partagé le résultat de son shooting en noir et blanc réalisé dans une chambre d'hôtel et où elle apparaît portant une élégante combinaison en velours. Mais l'attention des internautes a été retenue par tout autre chose ! En effet, la maman d'Alba (2 ans) a eu la bonne idée d'inviter son mari Thomas à sa séance photo... dans son plus simple appareil ! Le beau brun prend la pose dans le fond et de dos, ne dévoilant ainsi que ses fesses. "Si ça vous plait, je vous montre la même photo de face ? *l'homme en arrière plan a préféré garder l'anonymat...", a-t-elle plaisanté en légende.



Forcément, les commentaires ne se sont pas fait attendre et Thomas a eu vite fait de voler la vedette à sa compagne. "Je n'ai vu que l'arrière plan", "Quelle combinaison ? Ah oui je l'ai vu après", "Moi je veux bien voir de face", peut-on lire. Pour l'anonymat en revanche, on repassera car les internautes ont tous reconnu Thomas bien qu'il ne montre pas son visage. Cindy l'a même reconnu en réponse à un message. "Là c'est plus mon homme qui régale", a-t-elle confirmé.