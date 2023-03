Cindy Poumeyrol (Koh-Lanta) dévoile son extraordinaire maison entièrement rénovée, idéale pour sa famille

Il y a près de deux ans, Cindy Poumeyrol et son mari Thomas se sont lancés dans un projet vertigineux : celui de rénover entièrement une vieille bâtisse dans la région de Bordeaux. La maman d'Alba (2 ans) et Victoire (bientôt 1 an), qui est enceinte de sa troisième fille rêvait de la transformer en une parfaite maison familiale. Et elle a réussi ! Mais avant cela, tout était à refaire. "Une belle longère qui date d'avant 1900 et qui n'a jamais été rénovée ! Au niveau des travaux c'est du lourd : charpente à refaire, rénovation totale de l'intérieur où on veut un parfait mélange entre charme de l'ancien et contemporain. On prévoit de faire une extension pour créer un pool house, cuisine d'été, studio, une piscine, un espace garage et abri voitures", détaillait-elle sur le compte Instagram spécialement dédié à l'évolution du chantier qu'elle a créé.

Ce n'est que depuis quelques mois que toute la tribu a pu s'y installer, pour son plus grand bonheur. Et, depuis, elle prend plaisir à partager des avant/après impressionnants sur le réseau social et des vidéos des pièces de sa maison entièrement finies. On comprend alors que Cindy Poumeyrol s'est rapprochée de marques françaises compétentes qui ont réalisé pour elle des prestations uniques et sur-mesure selon ce qu'elle avait imaginé. Pour cela, des matériaux de qualité ont été utilisés, comme un revêtement mural textile sur intissé pour la chambre parentale, un sol en damier en pierre pour la cuisine, de la mosaïque pour son portail d'entrée... le résultat est tout simplement magnifique et est à découvrir dans notre diaporama.