Cindy Poumeyrol enceinte de son 3e enfant et juste en petite culotte : elle dévoile sa silhouette de fin de grossesse

Pour rappel, Cindy Poumeyrol est en couple avec son amour de jeunesse Thomas. Les deux tourtereaux se sont mariés le le 15 février 2020 et sont depuis sur un petit nuage d'amour. Cependant, cette grossesse n'était visiblement pas désirée ni par l'un, ni par l'autre. Si la belle Cindy a rapidement digéré l'information, son mari est en revanche plus angoissé à l'idée d'avoir un troisième enfant, qui plus est une troisième petite fille. Invité à se confier dans le podcast Bliss Stories le 14 février 2023, le jeune papa avait assuré qu'il comptait prendre une décision radicale pour que ce genre d'accident ne se reproduise plus : la vasectomie. "Je vais la lancer. C'est sûr et certain, parce que de toute manière, aujourd'hui, ma femme, c'est la femme de ma vie. Mais des enfants, je n'en veux pas d'autres et je vais faire le taff", expliquait-il alors.