Cindy Poumeyrol enceinte de son 3e enfant : son mari prêt à prendre une décision radicale pour leur famille !

Aujourd'hui star de télé-réalité et influenceuse, Cindy Poumeyrol mène sa petite famille à la baguette. Ancienne aventurière de Koh-Lanta, elle est désormais mère de deux enfants (Alba née en 2020, et Victoire née en 2022) et enceinte du troisième. Très active sur Instagram, elle dévoile aussi son quotidien de maman dans l'émission Mamans et célèbres, diffusée pour la première en 2020. Mais ce mardi 14 février 2023, c'est le père de famille, Thomas Chenut, qui a fait le buzz en révélant son important projet...

Alors qu'il étaient tous les deux invités à se confier sur la parentalité dans le podcast intitulé Bliss-stories, les tourtereaux ont évoqué leur désaccord quant à la venue de ce troisième enfant. "Mon compagnon ne voulait pas ce troisième enfant. Ça a été un accident. Ça a été des discussions très lourdes et surtout qu'on était dans le mal aussi de notre rénovation. Il veut que j'avorte, je ne veux pas avorter...", a expliqué la jeune maman. Au bord de la séparation, Cindy Poumeyrol et son mari trouvent finalement un terrain d'entente en pensant qu'il pourrait s'agir de leur premier petit garçon. Mais manque de chance... "Finalement, on va à l'écho, on venait de s'engueuler et c'était vraiment la première écho des trois mois, elle me fait : 'Ecoute, je suis désolée, si je devais mettre ma main à couper, ça serait une fille'. C'est comique aujourd'hui, on en rigole", s'est souvenue la jolie blonde avant de proposer l'idée de faire un 4ème enfant.

Une décision catégorique

Mais pour Thomas, c'est hors de question. "Vasectomie !", a-t-il crié ce jour-là. S'il a fait rire sa femme et la gynécologue, il était pourtant très sérieux. "Je vais la lancer. C'est sûr et certain, parce que de toute manière, aujourd'hui, ma femme, c'est la femme de ma vie. Mais des enfants, je n'en veux pas d'autres et je vais faire le taff", a-t-il expliqué fermement.

Selon l'ancienne aventurière, il s'agit en effet de la solution la plus simple et surtout la plus efficace. "Il sait que je suis très fertile. (...) Il y pense sérieusement. Ça sera le prochain sujet", a-t-elle conclu. Au moins, ils n'y aura plus de querelles sur le sujet de l'agrandissement de la famille.