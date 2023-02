"S'il faut se séparer, on se sépare" : Cindy Poumeyrol enceinte et au bord de la rupture avec son mari Thomas

Cindy Poumeyrol et Thomas ont tout pour être heureux. Ils sont jeunes et beaux, très amoureux et sont les parents de deux petites filles, Alba et Victoire, âgées de 3 ans et 1 an. Un bonheur à rajouter à leur mariage somptueux sur le thème de la série Peaky Blinders. L'avenir leur ouvrait grand les bras mais l'osmose familiale en a pris un coup pendant l'été quand Cindy Poumeyrol a découvert qu'elle attendait son troisième enfant, une bébé surprise qu'elle et Thomas n'avaient pas vraiment prévue. Si l'ex-star de Koh-Lanta se réjouit d'agrandir la famille, c'est loin d'être le cas de sa moitié.

Le couple était invité dans le podcast Bliss Stories pour évoquer cette anecdote. Et à en croire les propos de chacun, ils étaient au bord du divorce. Thomas a été cash et n'a pas forcément eu la réaction que Cindy espérait."J'ai toujours dit que trois, ce n'est pas possible. J'ai l'impression qu'on me plongeait la tête sous l'eau" a-t-il confié. Thomas encourage alors son épouse à avorter, une option qu'elle refuse, après avoir mûrement réfléchi.

Cindy était d'ailleurs prête à accepter un divorce avec Thomas pour voir naître sa troisième fille, non sans mal : "Début septembre, je suis au fond du seau. C'était très difficile, moralement. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Je pleurais, j'étais triste. J'étais dans une situation horrible (...) Pour moi, c'était le monde à l'envers." Elle en vient alors à prendre une décision : "S'il faut se séparer Thomas, on se sépare. Je ne peux pas te mettre la corde au cou et t'imposer une vie que tu ne désires pas (...) Ma décision est prise. C'est un crève-coeur car je ne vais pas dans ton sens."

Revirement de situation

En constatant que la femme de sa vie est prête à sacrifier leur mariage pour accueillir ce nouveau bébé, Thomas revient sur ses propos et présente ses excuses. Malgré tout, les tourtereaux savent qu'un nouveau challenge les attend et avouent qu'avant même la naissance de leur troisième enfant, le quotidien n'est pas de tout repos. Cindy commence même à être à bout et semble garder une épée de Damoclès au-dessus de sa tête : "Je suis très positive. Je ne veux pas penser au pire et que ça va être la galère. J'en ai marre d'être enceinte, c'est compliqué. C'est dur. Mais je vois que [Thomas] a un truc chez lui. Il n'a pas le même épanouissement." Espérons que ces craintes s'envolent rapidement dès qu'ils feront tous les deux la connaissance de bébé.