Cindy Poumeyrol prête à dire "oui" à un autre que Thomas : elle a annulé un mariage à la dernière minute

Cindy Poumeyrol a trouvé en son mari Thomas Chenut le partenaire idéal. Les parents d'Alba (2 ans) et Victoire (bientôt 1 an), qui attendent une troisième petite fille, partagent d'ailleurs une très belle histoire. C'est à l'âge de 13 ans qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Et après une brève amourette, ils ont chacun fait leur petit bout de chemin séparément. Et la vie aurait bien pu ne jamais les réunir à nouveau, si Cindy Poumeyrol avait décidé de dire "oui" à un autre.

Car en effet, l'ancienne finaliste de Koh-Lanta a bien failli se marier il y a plusieurs années. Mais alors qu'elle était bien engagée, elle a finalement décidé de rompre. "Il m'a demandée en mariage, on a organisé et tout, et j'ai annulé le mariage huit mois avant", a-t-elle révélé lors du podcast Les Locomotives. Si ce n'est pas l'amour qui manquait, la jolie blonde de 36 ans a expliqué que leurs deux caractères n'étaient tout simplement pas compatibles. "Ma première relation amoureuse, c'était hallucinant, surréaliste. J'étais amoureuse en plus. C'était toxique, ça nous bouffait autant à lui qu'à moi et ça a été vraiment difficile", a-t-elle confié, avouant avoir eu beaucoup de mal à mettre un terme à cette relation, jusqu'à un point de non retour. "J'ai pas réussi, parce que toujours à me retenir et puis, à un moment donné, j'ai dit : 'stop'. J'ai repris le contrôle de ma vie", a-t-elle ajouté.

Après l'annulation de son mariage, et désormais libérée, Cindy Poumeyrol a ensuite eu l'opportunité de reprendre contact avec celui qui allait devenir son époux. Sa première rupture fut alors assurément un mal pour un bien pour la jeune femme qui est aujourd'hui la plus épanouie. "Thomas, c'est vraiment l'homme de ma vie, mon pilier. Si j'arrive aujourd'hui à faire toutes ces choses, c'est toujours une épaule pour moi", lui a-t-elle reconnu. Cela n'empêche toutefois pas quelques discordes entre eux, comme sur le sujet de la troisième grossesse de Cindy. Les amoureux n'étaient en effet au départ pas du tout d'accord sur le sujet et Thomas l'avait même poussée à avorter...