Cindy Poumeyrol (Koh-Lanta) très amincie : de nouvelles photos dévoilées, elle impressionne

Quand on veut, on peut ! Et Cindy Poumeyrol peut en témoigner. L'ancienne candidate de Koh-Lanta (La Guerre des chefs en 2019 et La Légende en 2021) était mal dans sa peau à la suite de ses deux grossesse. Mais elle s'est reprise en main et le résultat est bel et bien visible.

La divine blonde est devenue maman pour la première fois d'une petite fille prénommée Alba, il y a deux ans. Et peu de temps après, elle est retombée enceinte. Une autre petite fille née le 20 janvier 2022 et qui se prénomme Victoire. Comme toutes les femmes qui ont donné la vie, Cindy Poumeyrol a vu sa silhouette changer. Un nouveau corps qu'elle avait bien du mal à assumer. Ainsi, elle s'est donnée les moyens de perdre du poids et les résultats ont rapidement été visibles.

Actuellement, Cindy Poumeyrol passe du bon temps à Ibiza. Et le 5 juillet dernier, elle a posté une photo sur laquelle elle pose vêtue d'une petite combinaison moulante et d'une veste en cuir. Elle a le regard tourné sur le côté et affiche un beau sourire. Un cliché pris sur un balcon, avec la mer en fond. Mais ce n'est pas le paysage sur lequel les internautes se sont attardés. Tous ont remarqué que l'épouse de Thomas s'était bien affinée. Tout comme sur une autre photo qu'elle a partagée ce vendredi 8 juillet, sur laquelle elle apparaît en maillot de bain.

Sa communauté n'a donc pas tardé à commenter ces photos qui les ont impressionnés. "Mais ce body...", "On dirait une jeune de 22 ans", "Comment as tu fait pour mincir autant? Je veux ton secret", "Wahou, les jambes de folie", "Oh la la, ces jambes de dingue. Tu as bien minci", "Une mama si fraîche", "Wahouuu magnifiques ces photos . Et bravo pour votre perte de poids", a-t-on notamment pu lire. Autant de message qui ont dû donner encore plus le sourire à Cindy, pour qui les efforts ont payé.