Cindy Poumeyrol maman pour la 2e fois : sa fille est née, première photo après un accouchement surréaliste

Le bambin, dont le prénom "plaira moins à tout le monde" comme l'estimait Cindy Poumeyrol au moment de donner quelques indices, a pointé le bout de son nez deux ans après la naissance de son premier enfant, l'adorable Alba (née le 19 octobre 2019).

L'aventurière, qui a brièvement participé à l'édition All Stars de Koh-Lanta en 2021, a longtemps joué avec les nerfs des internautes avant d'annoncer sa grossesse, rusant même de plusieurs moyens pour camoufler son baby bump naissant. Et puis, au cours de l'été, elle avait décidé d'enfin partager la bonne nouvelle. Quelques mois plus tard, lors d'une drôle et étonnante gender reveal, elle apprenait le sexe de son bébé.

Cindy Poumeyrol rêve maintenant d'accueillir dans sa vie un petit garçon pour compléter sa belle famille. Elle devra toutefois faire preuve de persuasion auprès de son mari. "Thomas n'est pas chaud du tout pour un troisième... Le con me parle même de vasectomie", déplorait-elle avec humour sur ses réseaux pendant sa grossesse. La jolie blonde est de son côté déjà prête : "Je me dis que si la seconde est aussi merveilleuse et facile qu'Alba, perso je signe direct pour un troisième. Et j'ai déjà le prénom pour un garçon !"

Toutes nos félicitations aux parents !