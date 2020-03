Koh-Lanta : Une ancienne candidate a accouché d'une petite fille

La famille Koh-Lanta continue de s'agrandir. Après Cindy Poumeyrol, Jesta Hillmann ou encore Wafa, c'est au tour de Sandrine de devenir maman pour la première fois.

La quatrième finaliste de l'édition 2017 du jeu et rugbywoman a donné naissance à une petite fille le 25 mars dernier comme l'a révélé Adventure Line Productions, la société qui produit l'émission emblématique de TF1. "Toutes nos félicitations à Sandrine pour la naissance de sa petite Jodie mercredi dernier. 2,630 kg de bonheur ! Maman et bébé se portent bien", a-t-on pu apprendre dimanche sur Twitter. Très vite, la nouvelle a fait le tour de la Toile, et elle est tombée sous les yeux de Denis Brogniart. L'animateur s'est donc empressé d'exprimer sa joie. "Très heureux pour toi Sandrine ! Prenez bien soin de vous, toutes les 2 avec Jodie ! Je t'embrasse", a-t-il inscrit sur la plateforme sociale.

Lors de sa participation à Koh-Lanta, Sandrine avait impressionné tout le monde en se hissant jusqu'au carré final malgré son psoriasis au niveau des mains et une blessure au genou causée lors d'un match de rugby. Malheureusement pour elle, cette année-là, c'est finalement le jeune étudiant André qui était ressorti grand vainqueur du jeu.