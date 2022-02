Cindy Van Der Auwera (Familles nombreuses) : L'un de ses enfants hospitalisé, la maman inquiète

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent du côté de la famille Van Der Auwera. Le 17 février 2022, Cindy a révélé que sa fille Colleen (14 ans) avait été hospitalisée. Et la candidate de Familles nombreuses (TF1) a donné de ses nouvelles le soir venu, en story Instagram.

Inquiétude pour Cindy et son mari Sébastien Van Der Auwera. L'un de leurs onze enfants a commencé à ressentir des douleurs au niveau du ventre. Dans le bas à droite plus précisément. La mère de famille a donc accompagné la jeune fille en question, à savoir Colleen, à l'hôpital, afin de savoir ce qu'il se passait. Une mauvaise nouvelle qu'elle a annoncée à sa communauté sur Instagram.

Une fois la nuit tombée, Cindy a repris le contrôle du compte de la tribu pour donner des nouvelles., en direct de sa voiture, en compagnie de Colleen. Elle a tout d'abord expliqué qu'elle n'avait pas pris la parole plus tôt, car elle n'avait plus de batterie. "Colleen rentre ce soir. Suspicion d'appendicite. Mais comme ils ne l'ont pas vue à l'échographie et que la prise de sang semble bonne, ils la laissent sortir avec le cathéter en place. Mais demain à 10h30, rendez-vous à l'hôpital pour refaire des examens et voir ce qu'il se passe. Pourquoi elle a des douleurs dans le bas du ventre, à droite", a-t-elle poursuivi.

Ce vendredi 18 février, au moment d'expliquer le programme de la journée. Cindy a précisé que Colleen était "toujours mal". Nul doute qu'elle tiendra ses abonnés informés concernant la santé de l'adolescente, dès que les résultats seront tombés.

Ce n'est pas le seul souci de santé que les Van Der Auwera ont connu depuis le début de l'année. Fin janvier-début février, toute la famille a été touchée par la Covid-19. "Il s'est invité chez nous.. Depuis 2 ans nous passions au travers des mailles du filet. Cette fois nous n'y avons pas échappé. Nous sommes aussi touchés par la Covid. Les prochains jours vont être compliqués et nous obligent à nous réorganiser complètement Mais nous ne lâchons rien, soudés tous ensemble ... Nous porterons la vie à bout de bras", avait tout d'abord écrit Sébastien. Et de préciser que son épouse avait de la fièvre, toussait beaucoup ou encore avait des courbatures. Des symptômes que tous ont fini par ressentir.