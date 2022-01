Familles nombreuses : Une tribu frappée par la maladie, "les prochains jours vont être compliqués"

Le père de famille a ensuite donné plus de détails en story. Sébastien a en effet révélé que Cindy était positive à la Covid-19. Et elle n'était vraiment pas en forme : "On va aller faire un PCR demain pour confirmer mais elle est quand même bien malade. Elle fait beaucoup de température et elle tousse beaucoup. Des courbatures en plus qui vont avec. Donc nouvelle organisation pour demain, parce qu'il y a une école de fermée en plus, il va falloir trouver une organisation."

S'il se sentait bien au moment de cette annonce, Sébastien a fini par lui aussi tomber malade. Il n'a pas caché que la nuit avait été "un peu compliquée" car il se sentait mal. Il s'est donc rendu avec son épouse ainsi que leurs enfants Camille (19 ans), Hoani (12 ans) et Temoe dans un laboratoire pour effectuer un test PCR. A l'heure où nous avons écrit cet article, les résultats n'étaient pas encore tombés. En revanche, les parents ont réalisé des autotest par la suite, l'occasion de découvrir que Vaitea (2 ans) et Colleen (14 ans) étaient positives. "Je pense qu'on va tous y passer", a conclu Sébastien.

Reste à savoir donc si Camille, Maxence (18 ans), Hoani, Temoe (10 ans), Loti (9 ans), Eimeo (7 ans), Tamahere (6 ans), Hinaiti (4 ans) et Vainui (3 ans) seront eux aussi malades dans les heures ou les jours à venir. Ce n'est en tout cas pas la seule famille qui a été touchée par la Covid-19. Rofrane Bambara avait été testée positive au coronavirus en août dernier et était dans "un sale état". Jade et Maelys, du clan Dol aussi sont tombées malades le même mois. "Elles sont en bon état général, alors je ne me fais que peu de souci. Elles vont bien : fatigue, perte de goût et d'odorat, toux. Aujourd'hui j'ai juste envie de vous dire : courage !!! Finalement on est tous dans le même panier ! Nous allons affronter de nouveau me semble-t-il une quatrième vague. Prenez soin de vous", avait confié la mère de famille Ambre. Les Santoro n'ont pas non plus été épargnés.