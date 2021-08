Familles nombreuses : Deux enfants positifs à la Covid, leur maman dévoile leurs symptômes

C'est une bien mauvaise nouvelle que vient d'annoncer l'une des candidates de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Ce mercredi 11 août 2021, la maman en question a révélé que deux ses cinq enfants avaient été testés positifs à la Covid-19.

Depuis un an et demi, les pays du monde entier tentent de lutter contre la propagation du coronavirus. En France notamment, le nombre de cas est de nouveau en train d'augmenter, une source d'inquiétude pour le gouvernement, mais aussi la population. Anonymes ou personnalités, nul n'est protégé et doit donc faire preuve de vigilance pour ne pas être contaminé. Malheureusement pour Rofrane, elle a récemment été testée positive. Et une autre candidate de Familles nombreuses a annoncé que deux membres de sa famille sont touchés par le coronavirus. Il s'agit d'Ambre, de la famille Dol.

La jolie blonde, qui s'est récemment mariée à Alexandre, a posté une photo sur laquelle elle pose avec Jade et Maëlys (14 et 12 ans). Toutes sont habillées en noir et ferment les yeux, une photo qui correspond à l'ambiance morose qui règne dans leur nid douillet en ce moment. Ambre a tout d'abord rappelé qu'avec son métier d'infirmière aux urgences ou avec les sapeur-pompiers, elle est confrontée tous les jours au coronavirus. Pourtant, elle ne l'a jamais attrapé. "Peut-être que finalement au travail, nous prenons justement des précautions supplémentaires (tenue adéquate) car nous nous attendons à en recevoir... Plusieurs de mes collègues ont été touchés de manière virulente par ce virus ! J'ai connu et je connais des patients, des amis, de la famille impactés par cette merde", a-t-elle écrit. Et de préciser qu'elle n'est pas un cas isolé.

Mais aujourd'hui, son coeur de maman est meurtri car deux de ses enfants sont touchés. "Jade et Maëlys qui sont positives au Covid ! Elles sont en bon état général, alors je ne me fais que peu de souci. Elles vont bien : fatigue, perte de goût et d'odorat, toux. Aujourd'hui j'ai juste envie de vous dire : courage !!! Finalement on est tous dans le même panier ! Nous allons affronter de nouveau me semble-t-il une quatrième vague. Prenez soin de vous", a-t-elle conclu.