Cinzia (Pékin Express 2021) célibataire : rupture avec Vincent et tristes conséquences

Cinzia a partagé une mauvaise nouvelle en story Instagram, le 29 septembre 2021. La candidate de Pékin Express 2021 (M6) a révélé qu'elle était de nouveau célibataire.

Cette année, la belle brune de 32 ans a participé à l'émission d'aventure, présentée par Stéphane Rotenberg. C'est en compagnie de sa meilleure amie Rose-Marie qu'elle a vécu cette belle expérience et toutes deux sont arrivées jusqu'en finale. Elles se sont inclinées face à Claire et Christophe. Mais à l'époque, Cinzia aurait pu partir avec Vincent, son compagnon. Sur Instagram, elle ne cachait en effet pas qu'elle était en couple. Malheureusement, cette histoire a pris fin.

Mardi soir, Cinzia a en effet révélé qu'elle était de nouveau un coeur à prendre. On ne sait pas depuis combien de temps la jeune maman est de nouveau célibataire, mais elle a précisé que cette rupture avait laissé des traces. "Je ne vous cache pas que ça n'a pas été drôle tous les jours. Une rupture, c'est une porte qui se ferme et c'est dur parfois de fermer cette porte. Mon sommeil en a été affecté, mon quotidien plus stressant. Bref, comme je ne suis pas du genre à dire quand ça ne va pas, je garde tout pour moi et du coup, ça amplifie la tristesse au lieu de la libérer. Et le pire c'est que c'est un cercle vicieux. Moins tu dors, plus tu es fatiguée, plus tu es fatiguée et moins tes émotions sont apaisées", a-t-elle confié à ses abonnés en story Instagram.

Afin d'aller mieux, Cinzia a fait "un peu de méditation". Puis elle a tout fait pour préserver au mieux sa fille (âgée de 8 ans), notamment en leur créant un petit cocon dans leur nouvel appartement. "J'ai avancé un max sur tout ce qui pouvait m'encombrer l'esprit (administratif, compta, projets...). Bref j'ai remis de l'ordre dans ma vie. Et j'ai pris soin d'être reposée et détendue pour mener à bien cette nouvelle vie", a-t-elle conclu. C'est donc un peu plus apaisée qu'elle aborde ce nouveau chapitre de sa vie désormais.