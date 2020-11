Claire Chazal en couple ? "La passion peut détruire"

Le 1er décembre 2020, Claire Chazal fêtera ses 64 ans. A cette occasion, le magazine Gala a contacté la présentatrice de Passage des arts (France 5) afin de faire un petit bilan de sa vie. Sans surprise, elle n'a pas échappé à une question sur ses amours.

L'ancienne présentatrice du JT de TF1 a connu l'amour, le vrai. Elle a eu une liaison avec Patrick Poivre d'Arvor dont est né son fils François il y a trente ans. En l'an 2000, elle a épousé le dirigeant et producteur de télévision Xavier Couture, à la mairie du 7e arrondissement de Paris. Mais le couple se sépare et divorce trois ans plus tard. En 2003, c'est Philippe Torreton qui a capturé son coeur, jusqu'en 2007. Peu de temps après, elle s'est mise en couple avec le mannequin et animateur Arnaud Lemaire (jusqu'en 2015). Une relation qui avait fait parler pour leur différence d'âge de dix-neuf ans. Mais qu'importe les quand dira-t-on à l'époque pour Claire Chazal. "Quoi qu'il en soit, je n'aurais pas voulu qu'on m'impose des règles de vie normées. J'ai assumé une différence d'âge avec un ex-compagnon quand elle était moins à la mode ou moins commune. Je tiens suffisamment à ma liberté privée pour faire abstraction du jugement extérieur dans ces cas-là", a-t-elle confié à Gala.

Depuis, Claire Chazal est un coeur à prendre et ne cherche aucunement l'amour. "J'ai plus envie d'amitié que d'amour. C'est plus doux. Il y a moins de conflits et de tensions. La passion peut détruire. Il faut le supporter. Quand on n'a pas de passion, on est évidemment plus tranquille. Mais dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, on n'est jamais sûr de rien", a-t-elle assuré à nos confrères. L'ex de PPDA n'en est pas moins séductrice pour autant. Elle a toujours aimé qu'on l'aime et "susciter l'empathie". Mais vivre dans le conflit, très peu pour elle.

L'intégralité de l'interview de Claire Chazal est à retrouver dans le magazine Gala du 26 novembre 2020.