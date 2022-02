Clara Luciani : Sa cousine est une danseuse canon du Crazy Horse !

Au cinéma, en musique, en sport ou même en politique, il n'est pas rare que de plusieurs membres d'une même famille exercent dans des domaines similaires. Clara Luciani en est la nouvelle illustration. La chanteuse est proche d'une cousine danseuse, qui a longtemps enflammé les planches d'un célèbre cabaret parisien...

Elle s'appelle Delphine Truchet, mais est plus connue sous le nom de Zula Zazou. La jeune femme exerce les métiers de chorégraphe, coaching féminité, danseuse, comédienne et même chanteuse, comme sa cousine Clara Luciani. Elle a notamment fait partie de la troupe du Crazy Horse, situé dans le 8e arrondissement, et y a dansé pendant près de 15 ans. Delphine avait ainsi réalisé un rêve d'enfant.

"À la mort de ma mère quand j'avais 8 ans, j'ai senti que j'avais besoin de m'exprimer en faisant quelque chose d'artistique. J'ai grandi en Afrique [au Burkina Faso, NDLR], mais ma soeur était danseuse du corps de ballet de l'Opéra de Marseille. Je me souviens que toute petite, je regardais les reportages de fin d'année sur le Crazy Horse, cela me faisait rêver, a expliqué Delphine au site Pluris. J'ai vraiment commencé la danse à 15 ans, avant c'était plutôt de la danse africaine. Mais 15 ans, c'est très tard pour commencer la danse, alors j'en ai fait intensément pendant 3 ans, et j'ai progressé très vite. Puis je suis montée à Paris pour faire du théâtre."

Elle poursuivait : "Je suis tombée sur une audition pour une revue de cabaret du 31 décembre à Dakar. Justement, ma soeur vivait à Dakar à ce moment-là, alors j'y suis allée, j'ai été prise, j'ai fait le spectacle, et la chorégraphe m'a rappelée pour m'engager. J'aimais bien ce petit cabaret, mais mon autre soeur, qui regardait avec moi les fameux reportages de fin d'année sur le Crazy Horse, m'a convaincue de passer une audition. Moi, je repoussais car j'avais trop peur de ne pas être prise... En fait, j'ai été engagée tout de suite !"