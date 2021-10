Clara Morgane entièrement nue dans un lit, elle se dévoile pour le week-end

Connue pour son célèbre calendrier très sexy et sa sulfureuse ligne de lingerie, Clara Morgane a dernièrement mis les bouchées doubles afin de faire plaisir à ses abonnés. En juillet dernier, la belle blonde a réalisé des séances photos très sexy aux côtés de sa petite soeur Alexandra.



Une séance photo durant laquelle Clara Morgane et Alexandra ont formé un duo très torride. En maillot de bain dans un jacuzzi du Kon Tiki, complexe de camping situé à Ramatuelle, les deux soeurs ont rapidement séduit les internautes. "Nous voilà au paradis", "Les déesses existent réellement en fait", "Arrêtez les frangines ... C'est trop hot !", avaient indiqués plusieurs internautes en commentaire.



Mais ce n'est pas la première fois que Clara Morgane fait appel à sa famille. En 2017, sa petite soeur Alexandra avait déjà accepté de prendre la pose pour le calendrier de charme de sa grande soeur, réalisé par Jey Olivier. "Chaque année, j'aime raconter des histoires autour de mes calendriers, et plus spécialement pour celui-ci, car c'est quand même le 15e. J'ai écrit une petite nouvelle érotique sur mon blog et il fallait y intégrer des personnages, donc je me suis dit 'Pourquoi pas ma soeur ?'", expliquait-elle sur le plateau de La Nouvelle Édition sur C8.