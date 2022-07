Classe d'école saccagée par des enfants à Bron : images très choquantes et désolantes

"Que font des enfants de cet âge-là le soir sans surveillance ? Quand on est parents, qu'on fait des enfants, c'est pour s'en occuper, pas pour qu'ils soient dehors à 21h", ajoute le notable sur RMC. Il demande à ce que la réponse soit adaptée à ce qu'ils ont fait : "S'ils ne comprennent pas que ce qu'ils ont fait est mal, ça ne sert à rien. On a tous fait des erreurs dans notre jeunesse, mais il faut que cela leur serve de leçon pour que plus tard, ils n'aient pas le sentiment d'impunité. Les plus fautifs pour moi, ce sont les parents."

Jérémie Breaud précise qu'il ne réclame pas à ce que les enfants remboursent au vu de leur âge, mais attend une réaction des parents : "Ce n'est pas parce qu'on vit dans un quartier populaire que les enfants se comportent mal." C'est ainsi qu'il espère une réponse pénale rapide "pour que les enfants ne soient pas sanctionnés dans plusieurs années".