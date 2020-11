Claude Barzotti malade et épuisé : il met fin à sa carrière

Claude Barzotti n'a plus le coeur à chanter. Lors d'une interview pour le média belge DHnet, le chanteur italo-belge de 67 ans a annoncé la fin de sa carrière après un peu plus de 40 ans de scène. Une décision qu'il justifie par la lassitude que lui cause la crise sanitaire et surtout le confinement. "J'y pense depuis le mois de mars déjà, depuis l'apparition de ce virus", a-t-il fait savoir. Les annulations d'"environ quatre-vingt spectacles" auront par la suite eu vite fait de consolider cette idée radicale.

Claude Barzotti n'arrive même plus à se projeter dans un futur où le virus serait maîtrisé et où la vie telle qu'on l'a connue reprendrait son cours. D'après lui, la scène artistique n'est d'ailleurs pas près de retrouver toute la lumière qui lui revient. Qui est plus est, il estime ne tout simplement plus être en bonne santé. "Je suis tout le temps en train de faire des allers-retours entre chez moi et l'hôpital. Ça m'épuise énormément", a-t-il révélé. Et pour lui de préciser : "J'ai des problèmes au foie, au pancréas, à l'estomac. (...) Sans parler de mes ennuis récurrents avec l'alcool qui ne sont pas totalement réglés." Des propos inquiétants qui font écho à ceux qu'il avait tenu au mois de mars dernier. Ainsi, Claude Barzotti assure prendre "vingt médicaments par jour" pour tenter de se soigner. Une condition qui ne favorise pas son envie de composer. "Je n'en ai plus la force, et comme je vous l'ai dit, je n'ai plus envie de chanter".

L'interprète de Le Rital est donc bien décidé à lever le pied, et ce, en dépit des supplications de son entourage. "Ils me demandent tous de revenir dessus, mais je l'ai prise et je ne changerai pas d'avis. (...) Ça fait 40 ans que je chante, je pense que j'en ai assez fait." De ce fait, l'album Un homme, déjà paru sur YouTube, est bel et bien son dernier. "C'était une carrière honorable, une belle carrière, ponctuée de beaucoup de numéro 1 et de gros succès populaires", conclut-il, pas peu fier.