Claude Barzotti - Nouvelles inquiétantes de sa santé : "J'ai du mal à respirer"

Décidément, la vie s'acharne sur le pauvre chanteur. Claude Barzotti, qui a vaincu les démons de l'alcool et a survécu à plusieurs pépins de santé – dont une chute terrible en 2018, dans des escaliers, durant laquelle il s'est cassé l'omoplate –, est désormais victime de problèmes cardiaques. "J'ai été opéré du coeur et l'on m'a posé un pacemaker, explique-t-il à France Dimanche. Ça commence à faire beaucoup. En quelques années, j'ai subi une intervention au pancréas, à l'estomac, deux fois aux reins... J'ai tous les malheurs du monde, mais ça va ! Les hôpitaux, je connais !"

Hélas, malgré l'intervention minutieuse des chirurgiens, Claude Barzotti n'est pas au top de sa forme. Interrogé sur sa condition physique, le célèbre Rital a précisé qu'il avait du mal à retrouver un rythme de croisière. "Je n'ai pas vraiment la forme, poursuit l'artiste de 66 ans. Je ne sais pas ce qui se passe. Je fais à peine dix mètres que je me fais l'impression d'être une pompe à vélo tant j'ai du mal à respirer." Espérons que le repos et le soutien de ses proches seront suffisants pour le requinquer une bonne fois pour toutes.

Toutes les femmes de sa vie

Dans son malheur, Claude Barzotti peut effectivement compter sur son entourage, dont ses deux grandes filles Sarah et Vanessa. Cette dernière tient d'ailleurs une boutique de prêt-à-porter à proximité, située à Court-Saint-Étienne en Belgique. "Elle n'est pas loin, juste à cinq kilomètres, se réjouit son père. Elle vient me voir le plus souvent possible, dès qu'elle peut... Et moi, je suis constamment fourré chez elle ! J'ai mes filles au téléphone tous les jours. Je les aime très fort, encore plus depuis que j'ai des problèmes de santé, car elle me prouvent que je peux compter sur elles." Cerise sur le gâteau : trois petites-filles adorables qui lui donnent la force de tenir. Ah, la famille...

