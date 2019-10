Claude Barzotti : Animaux maltraités, insultes... le calvaire de ses filles

Les temps sont durs pour la famille... en tout cas pour certains membres ! Depuis que Sarah, la fille de Claude Barzotti, a été accusée de maltraitance animale, c'est son père et sa soeur qui trinquent. Vanessa, l'aînée du chanteur, a même fini par craquer sur les réseaux sociaux, constatant qu'un dangereux amalgame s'était créé à son propos : on la confondait avec sa cadette. "Un démenti va paraître ! Des plaintes vont être déposées ! Cela suffit, écrit-elle sur Facebook le 29 octobre 2019. Je suis désolée de passer par ici pour vous informer que ces mensonges prennent une tournure qui commence royalement à me blesser moi et ainsi indirectement ma fille ! Ma famille !"

J'ai pas mal craqué

Et pour cause. Propriétaire d'une boutique de prêt-à-porter située à Court-Saint-Étienne, en Belgique, Vanessa Barzotti est boycottée par une partie de sa clientèle, alors qu'elle n'est même plus en contact avec sa soeur depuis cet été – comme elle l'a précisé à Dhnet.be. "On a parlé de la fille de Barzotti. Pour ceux qui ne savent pas qu'il y en a deux, ça s'est retourné contre moi, raconte-t-elle. J'en ai assez qu'on me lance des méchancetés qui ne devraient pas m'être destinées. J'ai pas mal craqué, car ça fait trois mois que cette histoire revient vers moi. Et aussi vers mon père qui n'a rien à voir. Lui qui a toujours adoré les animaux et qui nous a appris à bien les traiter." Aurait-il oublié de préciser quelques détails à Sarah ?