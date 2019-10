Accusée de maltraitance animale, Sarah Barzotti a récupéré ses "pauvres chiens"

Selon le journal belge Dh.be, la fille cadette du chanteur Claude Barzotti a récupéré ses bergers malinois qui avaient été placés au centre Sans collier à Perwez, en Wallonie. Une situation désespérante pour Sébastien De Jonge, le directeur du refuge. Il raconte : "Elle avait deux semaines pour venir les récupérer. Or, malheureusement, elle est venue le dernier jour, 30 minutes avant la fermeture du centre. Cela montre vraiment son désintérêt pour ces pauvres chiens !"

Une décision insensée

Suspectée de maltraitance animale, Sarah Barzotti s'était fait retirer ses chiens après qu'un ouvrier avait donné l'alerte. La jeune femme l'avait chargé de les nourrir pendant qu'elle était en vacances. Arrivé au domicile de Sarah, l'homme avait trouvé les animaux avec de nombreuses plaies : l'un d'entre eux avec une oreille brûlée, l'autre avec son collier incrusté dans la chair de son cou, en sang. Des mouches avaient même pondu des oeufs sous leur peau.

Après les avoir placés au refuge Sans collier, la justice avait deux options : rendre les chiens à leur propriétaire ou les laisser au refuge et leur trouver une nouvelle famille d'accueil. Le directeur du refuge explique : "La bourgmestre avait deux mois pour effectuer un choix : soit elle lui restituait les animaux avec ou sans condition, soit elle nous les confiait." Le 11 octobre 2019, la bourgmestre a donc décidé la restitution des chiens à Sarah Barzotti sous quelques conditions. La jeune femme aura l'obligation d'aller dans un club canin, ses chiens ne devront plus être attachés dans son jardin et un vétérinaire effectuera quatre visites à son domicile (étalées sur plusieurs mois).

C'est un échec

Une situation injuste et insensée pour les membres du refuge et pour tous les défenseurs des animaux qui estiment que Sarah Barzotti n'est pas apte à s'occuper de ses animaux. Le directeur du refuge déclare d'ailleurs être "très triste" pour eux. "Attendre les dernières minutes pour venir les chercher démontre clairement qu'elle ne s'en préoccupe pas. Cela fait deux mois qu'ils sont ici. Jamais elle n'a donné de nouvelles. Pire, elle compte en donner un. Pourquoi, alors, ne pas nous le confier? Je regrette l'ordonnance de la Ville. Mon seul soulagement est qu'il y ait des conditions strictes", confie-t-il. Et de poursuivre, dépité :"Je doute que la situation s'améliore. Sa solution est de les laisser dans une pièce à l'intérieur. Est-ce une vie pour des chiens ? C'est un échec."