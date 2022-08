Claude Dartois et Laurent Maistret : Leurs vacances tournent mal, des images de chaos partagées

Les internautes ont très vite réagi à cette publication, exprimant leur choc face à ce changement intense de climat. D'après les journaux espagnols, la rafale de vent a atteint les 112km/h et une trentaine de millimètres de pluie est tombée en 30 minutes à peine. Au final, la température est passée de 33°C à 21°C en une heure seulement. L'intervention des pompiers a été nécessaire pour gérer de petites inondations et des chutes de branches et les secours ont reçu plus de 200 appels en quatre heures, précise La Vanguardia. Ce samedi, Barcelone avait toutefois retrouvé son calme et son soleil qu'on lui connaît bien. Claude Dartois et Laurent Maistret vont donc pouvoir poursuivre leurs vacances tranquillement.