Triche dans Koh-Lanta : la réponse floue de Claude Dartois en dit long, des mois après le scandale...

En 2021 TF1 diffusait une nouvelle saison de Koh-Lanta. Cette saison All Stars, baptisée La Légende, réunissait plusieurs aventuriers emblématiques. Mais alors qu'ils étaient perçus comme de véritables héros de la survie, un scandale a éclaté durant la diffusion. Si Teheiura a avoué devant les caméras de la Une avoir triché en mangeant en cachette, il semblerait que d'autres candidats soient impliqués dans une affaire de dîners clandestins. Parmi eux, Claude Dartois. Plus de six mois après la finale du jeu – au cours de laquelle les votes ont été invalidés et aucun gagnant n'a été désigné –, il s'exprime sur le sujet auprès de nos confrères du magazine France Dimanche, actuellement en kiosques.

Ces accusations de tricherie, Claude Dartois les nie depuis le début. Ainsi, à la question de savoir comment il les a vécues, il reste sur sa ligne de conduite... ou presque. "Ça m'a bien fait sourire de voir que ceux qui parlaient étaient ceux qui n'étaient pas là. Moi, je ne me suis jamais exprimé sur des saisons auxquelles je n'ai pas participé", lance-t-il d'abord. Puis, interrogé sur la véracité ou non de ces rumeurs, le père de famille – il a deux garçons, Andrea et Marceau, nés de ses amours avec sa compagne Virginie – reste flou : "On a entendu énormément de choses, fausses pour la plupart. Mais j'accepte, ça fait partie du jeu. Et peu importe ce qu'il s'est dit et fait, j'ai ma conscience pour moi." Une réponse plutôt évasive qui peut, dans l'esprit de certains, laisser place au doute...

Au moment où le scandale a éclaté, Claude Dartois avait déjà pris la parole. Interrogé par nos confrères du magazine Public en décembre 2021, il s'était expliqué. "Je ne répondrai pas à cette vendetta contre moi", avait ainsi déclaré l'aventurier. Plus encore, il s'était dit serein et avait même demandé "à ce qu'on apporte les preuves de ces accusations" dont il fait l'objet. Enfin, il avait estimé que cette histoire avait été lancée dans le seul but de lui nuire. Pour rappel, il n'était pas le seul à être visé : Laurent Maistret et Sam auraient également bénéficié de mets hors caméras.