Claude Dartois, Maëva Coucke, Paul Belmondo... Du beau monde à vélo pour une action solidaire

Solidarité. C'était le maître-mot ce vendredi 15 juillet, pour qualifier la collaboration entre l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque et plusieurs personnalités publiques, afin de venir en aide aux enfants victimes de problèmes cardiaques. Au programme : une course à vélo intitulée "Étape du coeur", d'une trentaine de kilomètres entre Le Bourg d'Oisans et Saint-Etienne.

L'objectif ? "Avec le soutien de Saint-Etienne Métropole, ce sont 3 enfants cardiaques qui pourront être opérés de leur malformation cardiaque à l'issue de l'Étape" a déclaré l'association dans un communiqué. De nombreuses stars ont participé à ce projet, que ce soit Paul Belmondo, la Miss France 2018 Maëva Coucke, Laurent Maistret, Claude Dartois et Dorian Louvet de Koh-Lanta, Dounia Coesens de la série Plus Belle la Vie, le mannequin Satya Oblette ou encore Laurent-Eric Lelay, Directeur de France TV Sport. Sans oublier les cyclistes Richard Virenque et Roger Legeay, la journaliste Sandy Héribert, la boxeuse Sarah Ourahmoune et enfin Charlotte Lembach, vice-championne olympique d'escrime.

Soutien du Tour de France

Tant de célébrités qui ont mouillé le maillot afin de soutenir l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui se bat depuis sa création en 1996 pour "permettre à des enfants atteints de malformations cardiaques et venant de pays défavorisés de se faire opérer en France lorsque cela est impossible chez eux faute de moyens techniques ou financiers" peut-on lire dans le communiqué. À noter que "près de 4000 enfants ont déjà été pris en charge depuis la création de l'Association en 1996 par le Professeur Francine Leca, première femme chirurgien cardiaque en France".

Ils ont été "hébergés par des familles d'accueil bénévoles et opérés dans neuf hôpitaux en France (Angers, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille, Paris, Strasbourg, Toulouse et Tours)" précise la MCC. Cette course a notamment été soutenue par le Tour de France. À noter également que l'association rappelle que "le grand public peut participer en faisant un don sur webdon.fr". Félicitations aux participants pour cette magnifique initiative !