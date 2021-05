Claude François et son fils caché Marc : une fan raconte comment elle a découvert son existence

Idole de toute une génération avec des titres incontournables comme Alexandrie, Alexandra, Bélinda ou Le téléphone pleure, Claude François est mort prématurément, à seulement 39 ans, le 11 mars 1978 en s'électrocutant dans sa baignoire. Derrière lui, le chanteur laissait des milliers de fans meurtris mais aussi trois enfants : Claude François Jr, Marc (nés en 1968 et 1969 de son amour avec Isabelle Forêt) et Julie Bocquet (née en 1977, fruit de son amour avec une jeune femme prénommée Fabienne).

Or pendant de nombreuses années, Cloclo a volontairement caché l'existence de son fils Marc en ne s'affichant qu'en compagnie de Claude François Jr. L'une de ses fans, Nicole Cotel, était parvenue à découvrir par hasard l'existence de ce petit garçon alors qu'elle se baladait près du moulin de Cloclo. Interviewée dans l'émission Archives Secrètes diffusée le 14 mai 2021 sur France 3, elle a raconté avoir approché régulièrement les fils de Claude François : "Marc je me rappelle la première fois, je lui apporte des bonbons, je lui donne et puis il me regarde il me dit 'merci... Et puis comment tu me connais toi ?' Il ne comprenait pas qu'on le connaissait".

C'est quoi ça ? Tu connais Marc ?

Quelques instants plus tard, Nicole a révèlé avoir provoqué la colère de Claude François lorsqu'il s'était aperçu qu'elle connaissait l'existence de son fils caché. Ce jour-là, elle lui avait montré un cliché avec Claude Jr et Marc. Furieux de découvrir cette photographie, il lui aurait dit : "C'est quoi ça ? C'est Coco et Marc ? Tu connais Marc ?". "Oui, je le connais. Toutes ici on le connaît !" lui avait-elle répondu. "Ah, il était pas content. Il la voulait la photo alors je lui ai donné et il m'a dit : 'Tu l'auras plus'. Mais je l'avais en double chez moi cette photographie." a indiqué Nicole.

Finalement, Claude François avait révélé l'existence de Marc en 1975 et avait expliqué avoir voulu protéger son fils des médias. En 2012, sa soeur Josette avait expliqué qu'en réalité Cloclo avait dissimulé l'existence de son fils Marc pour ne pas donner l'image d'homme rangé et inaccessible à ses fans féminines.