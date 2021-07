Claude François : Son fils Marc caché pendant 6 ans pour une raison hallucinante

La vie de Claude François a été remplie de secrets. À l'honneur dans Claude François : les derniers secrets, diffusé ce mercredi 28 juillet 2021 sur W9, l'artiste a de son vivant caché la naissance de son deuxième enfant Marc. Un jeune garçon que le chanteur a présenté, six ans après sa venue au monde.

Claude François est devenu père pour la première fois en 1968 avec la naissance de Claude François Junior. Une naissance connue de tous. Toutefois, un an plus tard, son deuxième fils est né. Une naissance qui, contrairement à la première, va être gardée secrète. Alors que son premier fils a vécu sous le feu des projecteurs, Marc, quant à lui, a passé les premières années de sa vie caché du public mais également de l'entourage du chanteur. "Des gens allaient au moulin (résidence de Claude François de 1964 à 1978). Mais on ne voyait jamais Marc", raconte Gérard Louvin dans le documentaire Claude François : Les derniers secrets.

Marc devait impérativement rester dans sa chambre et ne sortir que lorsqu'il était grimé à l'image de son frère pour ne pas éveiller les soupçons, des photographes et des visiteurs. La raison ? "Claude François ne voulait pas ressembler à un "pépère" avec deux enfants et montrer l'image d'un homme bien rangé à ses fans", a expliqué François Diwo, son biographe. Le chanteur connu pour être un séducteur ne souhaitait pas être perçu par le public comme un père de famille trop sérieux.

Le mensonge de trop

Après avoir constaté que sa carrière n'était plus aussi importante qu'auparavant, Claude François a ensuite décidé de dévoiler publiquement ce lourd secret. Lors d'une interview accordée à France Soir, en 1975, ce dernier a annoncé publiquement être le père de deux enfants. Concernant Marc, le chanteur a alors expliqué au média qu'il a gardé son existence secrète afin de le protéger du harcèlement médiatique.

Malheureusement, ce mensonge a été celui de trop pour son ancienne compagne Sofia Kiukkonen. Dans les colonnes de Paris Match, le mannequin a déclaré ne pas s'être aperçue que le chanteur avait un second enfant. "Je n'oublierai jamais le jour où Chouffa, la mère de Claude François, m'a révélé que son fils n'avait pas un enfant, mais deux enfants !", avait-elle expliqué. "Je me suis demandée si je pouvais encore lui faire confiance. J'aimais Claude. Je voulais construire ma vie avec lui, fonder une famille. Je voulais un enfant. Nous avions abordé ce sujet à maintes reprises. Il m'avait dit qu'il était prêt à tout pour me garder, pourtant, il n'avait pas hésité à me demander d'avorter, huit mois plus tôt, quand je lui avais annoncé que j'étais enceinte", a-t-elle continué. Et de conclure : "Je suis partie."