Claude (Koh Lanta) abandonne lors d'une épreuve : Charlotte balance

Rien n'allait plus chez les Rouges après l'élimination de Teheiura, dans l'épisode Koh-Lanta 2020 du 20 mars. Claude souhaitait venger son ami et n'a pas hésité à critiquer son équipe à la suite de l'épreuve de confort comme on a pu le découvrir dans l'émission. Mais les téléspectateurs ignoraient certains détails. Charlotte les a révélés sur Instagram le week-end dernier. Des publications repérées par TV Mag.

Pour commencer, les deux équipes ont dû se frotter à l'épreuve de l'élastique. Le principe ? Sept candidats par équipe étaient reliés à un élastique qui les empêchait d'avancer normalement. Malgré tout, ils devaient récupérer des bâtons enfouis dans le sable, disposés de plus en plus loin. Les Rouges ont malheureusement échoué, de quoi provoquer la colère de Claude. "C'est ça, Koh-Lanta, si tu n'as pas de force, tu as une équipe de branquignols et tu n'avances pas", s'est-il indigné après la défaite. Et face à Denis Brogniart, il a ajouté : "L'équipe des Jaunes est dans le dur depuis le début, celle des Rouges est dans le luxe et le confort, il n'y a pas la même dynamique."

Ses propos n'ont, sans surprise, pas plu aux membres de son équipe. En story Instagram, Charlotte a écrit : "J'ai d'ailleurs eu deux altercations avec Claude, car je ne comprends pas son comportement envers notre équipe. Avec les images, je comprends qu'il veut venger Teheiura, mais il ne nous l'a jamais dit clairement. Lors de ces altercations, j'ai dit à Claude que c'est terminé, on ne lui laisse plus le lead sur les épreuves comme sur les deux dernières car, conséquences, deux défaites. Nous avons dit à Pholien de reprendre le lead sur les radeaux et nous avons gagné. J'ai dit à Claude que nous gagnions avant l'arrivée de Teheiura et qu'il ne faut pas avoir cet état d'esprit négatif."

L'agent immobilier de 27 ans a également révélé que Claude avait baissé les bras lors de l'épreuve, un élément que le public n'avait pas vu à la télévision : "Claude a abandonné l'épreuve de confort. Nous nous arrêtons parce que nous étions obligés d'avancer ensemble. Ce n'est pas un esprit sportif. Au lieu d'essayer de s'intégrer, avant même que Teheiura soit éliminé, au bout d'une heure, il parlait de stratégie avec Ahmad." Malgré tout, les deux candidats sont en bons termes aujourd'hui, car ils ont réussi à faire la part des choses entre le jeu et la vie de tous les jours.